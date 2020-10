L’Europa celebra se stessa

“Il futuro dell’Europa, l’Europa del futuro”: proseguono, a Venezia, dal 2 al 31 ottobre 2020, le iniziative in occasione della Festa dell’Europa (che si celebra il 9 maggio) con le quali si ricordano due date storiche significative:

*5 maggio 1949: fondazione del Consiglio d’Europa con il Trattato di Londra;

*9 maggio 1950: nascita dell’Unione Europea con la Dichiarazione Schuman, in occasione del discorso di Parigi.

Nel rispetto delle regole di contenimento e di distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria, la programmazione degli eventi è stata suddivisa in due periodi, concentrando sul mese di maggio gli eventi da realizzare in attività virtuali, e nel mese di ottobre gli eventi che prevedono la presenza fisica della cittadinanza. Per questo mese si segnalano:

-dal 2 ottobre: ciclo di incontri Caffè Europa presso i caffè storici di Piazza San Marco e Chiostro M9 con l’obiettivo di stimolare dialogo e confronto tra i cittadini in vista della definizione del nuovo futuro dell’Europa;

-8 ottobre: cerimonia celebrativa del trentesimo anniversario della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Venezia (ingresso riservato);

-9 ottobre: inaugurazione della mostra “Le madri e i padri fondatori dell’UE” a Mestre presso Chiostro M9;

-13 ottobre: presentazione del volume “70 anni del Consiglio d’Europa” presso la sede del Consiglio d’Europa, Procuratie Vecchie, in Piazza San Marco;

-24 ottobre: European Kids Corner presso M-Children di Mestre;

-28 ottobre: proiezione del film vincitore del Premio Lux 2019 “God exsist – Her name is Petrunia” a Mestre-Venezia, Cinema Dante d’Essai.

La manifestazione veneziana, “Il futuro dell’Europa, l’Europa del futuro”, giunta alla sua VIII edizione, è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia, Europe Direct, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento europeo – Ufficio di Milano, Commissione europea – Rappresentanza a Milano.

Fonte: Agenzia per la coesione territoriale