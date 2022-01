Polizia Postale e Liguria Digitale insieme contro i crimini informatici

In relazione all’aumento progressivo delle criticità relative alla cybersecurity dovute all’aumento dell’utilizzo di internet e delle nuove tecnologie, Liguria Digitale e il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria, organo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dedicato alla prevenzione e alla repressione dei reati informatici, hanno siglato un accordo per contrastare i crimini informatici.

L’intento è quello di prevenire gli attacchi informatici e, nel contempo, sensibilizzare i rischi in capo ai cittadini, a partire dai più giovani: per questo motivo le iniziative di comunicazione che verranno presentate e diffuse sui temi della sicurezza sull’uso delle tecnologie, riguarderanno anche il mondo della scuola interessando gli istituti scolastici del territorio regionale.

«Rispetto al 2019, sono aumentate del 50% le criticità relative alla cybersecurity. Dal punto di vista informatico, dichiara il Presidente della Regione Giovanni Toti, la Liguria è all’avanguardia. Oggi uniamo le forze del territorio grazie all’investimento di risorse da parte della Regione, grazie alle infrastrutture e alle competenze di Liguria Digitale e grazie alle professionalità e all’esperienza sul campo della Polizia Postale. L’intesa sancisce un rafforzamento per la prevenzione degli attacchi informatici e pone le basi per un lavoro di sensibilizzazione dei cittadini sui rischi, a partire dai più giovani. Le iniziative di comunicazione sui temi della sicurezza e sull’uso consapevole delle tecnologie riguarderanno anche il mondo della scuola.»

«Il protocollo siglato, dichiara il Dirigente della Polizia Postale della Liguria Dott.ssa Lucia Muscari, sottolinea l’importanza della sinergia tra la Polizia di Stato e le risorse del territorio, di cui Liguria Digitale è espressione moderna ed efficace per quello che riguarda il regolare funzionamento delle infrastrutture digitali. La sicurezza informatica si raggiunge non solo con la repressione, ma anche con la prevenzione in cui hanno un ruolo fondamentale tutte le componenti della società ligure». L’intesa, che dura 3 anni e potrà essere rinnovata, prevede azioni di prevenzione e contrasto per tutti gli accessi illeciti che tentano di interrompere servizi di pubblica utilità, sottrarre informazioni e compiere attività illecite sui sistemi informatici e sulle reti delle pubbliche amministrazioni liguri, molte delle quali già seguite da Liguria Digitale, tra le quali sono annoverate infrastrutture sensibili di interesse pubblico.