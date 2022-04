L’INPS lancia il nuovo servizio “Consulente Digitale delle Pensioni”

L’INPS lancia un servizio digitale innovativo che vuole rivoluzionare il modo in cui viene effettuata la consulenza ai pensionati per individuare eventuali diritti non esercitati e la serie di prestazioni aggiuntive collegate all’ottenimento della pensione. Si tratta di uno strumento di consulenza virtuale per i pensionati, il cui scopo è di aiutarli ad individuare potenziali diritti non esercitati, guidandoli nella verifica dell’eventuale diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione. Al momento, le prestazioni proposte dal servizio, le altre saranno integrate nel corso dell’anno, riguardano: il bonus quattordicesima (somma aggiuntiva), il supplemento di pensione, l’integrazione al trattamento minimo.

Nelle prime settimane il servizio di consulenza digitale sarà aperto a una platea limitata e si potrà utilizzare dopo aver ricevuto una notifica tramite MyINPS e successivamente per e-mail, il Consulente Digitale delle Pensioni sarà reso disponibile a tutti i pensionati. In tutti i casi, l’accesso è riservato a chi possiede credenziali digitali: SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il servizio “Consulente digitale delle pensioni” è fruibile anche tramite App ed è disponibile online sul portale www.inps.it, dal menu “Prestazioni e Servizi” > “Servizi”, lettera “C”. Link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB/