L’Intelligenza artificiale è ora anche un corso di laurea

L’intelligenza artificiale è un settore che negli ultimi anni ha acquisito un peso sempre maggiore per la ricerca, la società e l’economia ed è destinato a diventare sempre più centrale negli scenari futuri. Per questa ragione l’Università di Pavia, l’Università di Milano-Bicocca e l’Università Statale di Milano, in collaborazione, hanno deciso di proporre un nuovo corso di laurea triennale: Bachelor of Science in Artificial Intelligence.

Il corso è a numero programmato e interamente in lingua inglese. I posti disponibili sono 180 di cui 150 dedicati a studenti dei Paesi dell’Unione europea, 30 a studenti dei paesi extra Ue. Per l’ammissione occorre superare un test d’ingresso ed essere in possesso di una certificazione B2.

Bachelor of Science in Artificial Intelligence è stato approvato di recente in via definitiva dal Consiglio Universitario Nazionale, avrà sede amministrativa a Pavia, ma le lezioni si terranno in tutti e tre gli atenei. Il focus principale del corso è l’intelligenza artificiale declinata in diversi ambiti che spaziano dall’ingegneria alla fisica, dall’informatica alla filosofia, dalla statistica alla matematica, dal diritto alla psicologia, dalle neuroscienze alla logica.

L’obiettivo del corso sarà quello di formare nuove figure professionali che siano inserite nel mondo scientifico e nel mercato del lavoro internazionale e in grado di accompagnare imprese private o istituzioni pubbliche nella svolta tecnologica caratterizzata dallo sviluppo di strumenti avanzati di automazione e di interazione uomo-macchina dal comportamento intelligente. L’istituzione di questo corso di laurea triennale, unico in Italia, è intesa come il primo passo verso la realizzazione, a partire dal 2022, di un percorso più completo che comprenderà almeno un corso di laurea magistrale.

“Sono particolarmente contento di annunciare questo nuovo corso di Laurea inter-Ateneo che si propone di rispondere alle esigenze degli studenti internazionali ed europei in particolare – commenta Francesco Svelto, Rettore dell’Università di Pavia – Oggi avviamo il corso di Laurea triennale in Intelligenza artificiale, mettendo a fattor comune le competenze degli Atenei di Milano Bicocca, Milano Statale e Pavia. Formeremo quattro diversi profili pronti per il mondo del lavoro o per un approfondimento attraverso corsi di Laurea magistrale dedicati, a cui stiamo attualmente lavorando”