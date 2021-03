Livorno, 1 mln e 200 mila euro per il progetto “NicaraAgua”

L’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha scelto il progetto presentato dal Comune di Livorno insieme ad altri 11, su 70 proposte presentate a livello nazionale. “NicaraAgua” è il nome del progetto, che ha come partner l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, l’Azienda Servizi Ambientali e l’Associazione Italia-Nicaragua, Iret-Cnr, Azienda Usl Toscana Centro.

Come spiegato, in Nicaragua l’accesso all’acqua è garantito parzialmente a causa di infrastrutture carenti e fattori ambientali avversi quali terremoti, eruzioni vulcaniche e fenomeni meteorologici estremi accentuati dal cambiamento climatico. Questo contribuisce alla diffusione di malattie derivanti dalla contaminazione batterica dell’acqua, a partire dagli anni ’90 una particolare forma di insufficienza renale cronica (IRC) denominata “nefropatia mesoamericana” (MeN) si è diffusa sulla costa pacifica di tutti i Paesi centroamericani, compreso il Nicaragua. Il progetto ha l’obiettivo di contribuire a ridurre la mortalità e morbilità derivanti da malattie correlate alla qualità dell’acqua, il comune di Livorno nei 24 mesi di durata del progetto, coordina l’attività e garantisce consulenza professionale tramite i propri uffici Ambiente e Lavori Pubblici.

Il progetto è stato apprezzato perché nasce da una esperienza consolidata in Nicaragua nata, prima in USL 6 Livorno e adesso riportata nella USL Toscana nord ovest. In Nicaragua l’acqua è abbondante, ma da sempre portatrice di problemi per la diffusione di malattie e spesso al suo consumo è legata la diffusione di problematiche nefrologiche che colpiscono l’aspettativa e la qualità di vita dei cittadini. Riuscire a diagnosticare precocemente e curare la malattie comporta un ingente risparmio per il sistema sanitario nazionale”.

Fonte: comune di Livorno