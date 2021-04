Livorno, un progetto pilota Inps per digitalizzazione il Tfr del personale

L’Inps sperimenterà a Livorno un progetto pilotata sul personale del comune: un programma finalizzato a digitalizzare il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici. Fino ad ora, infatti, il Tfr dei dipendenti pubblici viene gestito tramite una procedura analogica che prevede la raccolta e l’elaborazione dei dati da parte dell’ente di appartenenza e la successiva trasmissione all’Inps di un modulo con le informazioni di fine carriera del dipendente.

Sistema alquanto complesso che richiede la collaborazione di più uffici e di più enti. In questa prospettiva Inps, spiega il comune di Livorno in una nota, “ha deciso di informatizzare tutta la procedura, tramite il progetto ‘Reingegnerizzazione del Tfr del pubblico impiego, a cura delle direzioni centrali ‘pensioni’ e ‘tecnologia, informatica e innovazione” dell’istituto di previdenza”. Il programma, attualmente ancora in fase sperimentale, ha fino ad oggi superato le fasi di testing anche grazie ad una specifica formazione del personale dedicato. Nei prossimi mesi andrà a regime, ma, in fase iniziale, solo per il Comune di Livorno. Se funzionerà correttamente, sarà esteso a tutte le pubbliche amministrazioni italiane con cassa Inps (non solo ai comuni, quindi).