Lombardia, dalla Regione 11 mln per la messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli Comuni

La Giunta regionale lombarda ha dato il via libera allo stanziamento di 10 milioni di euro per il bando finalizzato alla messa in sicurezza dei cimiteri nei piccoli Comuni lombardi sotto i 5.000 abitanti. La misura avviata inizialmente con una dotazione economica di 1 milione di euro ha permesso di finanziare 53 domande ammesse, raggiungendo così gli 11 milioni di euro e permettendo di finanziare ulteriori 528 interventi ammessi. Soddisfatto l’assessore regionale a Enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori: “Abbiamo reperito le nuove e significative risorse, spiega, per rispondere agli interventi meritevoli di finanziamento e ai corrispettivi enti locali beneficiari”.

La dimensione demografica è stato uno dei fattori che ha privilegiato i piccolissimi Comuni, seguono i dati delle domande presentate, quelle ammesse, le finanziate a luglio e quelle finanziate con la nuova misura.

Bergamo: domande 106, ammesse 103, finanziate a luglio 16, nuove istanze finanziate 87.

Brescia: domande 95, ammesse 93, finanziate a luglio 3, nuove istanze finanziate 90.

Como: domande 46, ammesse 46, finanziate a luglio 10, nuove istanze finanziate 36.

Cremona: domande 76, ammesse 71, finanziate a luglio 2, nuove istanze finanziate 69.

Lodi: domande 26, ammesse 24, finanziate a luglio 1, nuove istanze finanziate 23.

L’elenco prosegue con Mantova: domande 28, ammesse 26, finanziate a luglio 0, nuove istanze finanziate 26.

Milano: domande 8, ammesse 8, finanziate a luglio 0, nuove istanze finanziate 8.

Monza e Brianza: domande 5, ammesse 4, finanziate a luglio 0, nuove istanze finanziate 4.

Varese: domande 48, ammesse 46, finanziate a luglio 2, nuove istanze finanziate 44.