Lombardia, rischio sismico: 350mila euro per 57 Comuni

E’ stato approvato da Regione Lombardia uno stanziamento di 350mila euro da destinare a 57 comuni a rischio sismico in Lombardia (52 in provincia di Brescia e 5 in quella di Mantova), che si trovano in “fascia 2” della classificazione di rischio sismico. Lo stanziamento rappresenta un contributo per agevolare lo svolgimento delle funzioni organizzative e di supporto specialistico in materia di vigilanza sismica. Particolarmente critiche in questo senso risultano le spese di progettazione di interventi in messa in sicurezza sismica e di prevenzione del dissesto idrogeologico.A fronte di un impianto normativo molto complesso, l’attuazione delle procedure amministrative delle pratiche edilizie e la valutazione degli aspetti ingegneristici “richiedono notevole professionalità e dispendio di tempo”, hanno dichiarato i promotori delle agevolazioni.

Come accedere al contributo

I Comuni beneficiari dovranno trasmettere a Regione Lombardia la ricognizione delle esigenze finanziarie (relative a ore di straordinario dei dipendenti, manutenzione evolutiva del sistema informatico, affidamento di incarichi professionali, partecipazione a corsi di formazione) entro il 31 ottobre 2020, per mezzo della casella di posta elettronica certificata territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.

Di seguito l’elenco dei Comuni coinvolti, per provincia.

Provincia di Brescia

Agnosine, Barghe, Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Brescia, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Capovalle, Castenedolo, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Idro, Lonato del Garda, Manerba del Garda, Mazzano, Moniga del Garda, Montichiari, Muscoline, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Provincia di Mantova

Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino.