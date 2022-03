Lucca, Learning City UNESCO città dell’Apprendimento Permanente

Il Comune di Lucca ha ricevuto il riconoscimento di Learning City UNESCO dall’Istituto UNESCO di Amburgo per il “Lifelong Learning”, la valorizzazione delle iniziative proposte dal territorio in ambito di apprendimento permanente.

Sono 123 gli enti che hanno firmato il Patto impegnandosi a garantire la costruzione di una rete di Educazione Permanente sul territorio lucchese. Le maggiori istituzioni di riferimento sono le scuole, le famiglie, le comunità di associazione educativa, culturale, teatrale e musicale, i luoghi di lavoro, la formazione professionale e scientifica che hanno per obiettivo:

· Promuovere l’apprendimento inclusivo dalla scuola di base agli studi universitari;

· Rivitalizzare l’apprendimento nelle famiglie e nelle comunità;

· Facilitare l’apprendimento nei luoghi di lavoro;

· Estendere l’uso delle moderne tecnologie per l’apprendimento;

· Migliorare la qualità e favorire l’eccellenza nell’apprendimento;

· Coltivare una cultura dell’apprendimento per tutta la vita.

Una volta aperto il link sottostante, è possibile visionare la Mappa che riporta le schede di descrizione di tutti gli enti firmatari del Patto Lucca Learning City, la Mappa è consultabile in qualsiasi momento.

Nella barra di ricerca in alto, è possibile inserire il nome dell’ente che si vuole raggiungere o di cui si vogliono consultare informazioni. In alternativa, cliccando sul simbolo “filtro” (in alto a sinistra vicino all’icona stampante) è possibile inserire dei criteri di ricerca e applicare dei filtri per raggiungere più specificamente l’ente di interesse.

Cliccando sull’icona corrispondente a ciascun ente, si aprirà una finestra che fornisce varie informazioni inerenti all’ente selezionato tra cui: nome, indirizzo civico, contatto di posta elettronica, contatto telefonico, link di collegamento al sito internet dell’ente, breve descrizione relativa alle modalità in cui ciascuno si impegna nell’ambito di Apprendimento Permanente. La Mappa è connessa con il sistema di geolocalizzazione Google Maps, per cui, all’interno della scheda di descrizione di ciascun ente, è possibile cliccare sulla voce “Street view: Altre informazioni”, si aprirà una pagine Google Maps da cui tracciare il percorso che permette a ciascun cittadino di raggiungere il luogo di interesse. per aprire la mappa clicca qui