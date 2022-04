L’UE alla ricerca delle Destinazioni Europee di Eccellenza 2023

Il concorso EDEN premia le piccole città pioniere del turismo sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il concorso Destinazione Europea di Eccellenza (EDEN) 2023 per premiare i migliori risultati nel turismo sostenibile e le pratiche di transizione ecologica delle destinazioni più piccole d’Europa che hanno messo in atto strategie di successo. Il concorso si basa sul principio di promuovere uno sviluppo del turismo che aggiunga valore all’economia, al pianeta e alle persone, l’attuale Destinazione Europea di Eccellenza 2022, Middelfart (Danimarca), è detentrice del titolo conferito nell’ambito dell’iniziativa rinnovata e città pioniera del turismo sostenibile in Europa.

Per candidarsi al concorso Destinazione Europea di Eccellenza 2023, le destinazioni dovranno dimostrare le loro buone pratiche nel turismo sostenibile e di transizione ecologica, il concorso è destinato ai paesi dell’UE e ai paesi extra UE che partecipano al programma COSME[1]. Le candidature saranno valutate dapprima da un gruppo di esperti indipendenti di sostenibilità poi nella fase successiva, 3 città finaliste saranno chiamate a presentare la candidatura di fronte alla Giuria Europea che selezionerà un vincitore, la Destinazione Europea di Eccellenza 2023, proclamata a novembre 2022. La destinazione vincitrice sarà posizionata come pioniera del turismo sostenibile impegnata negli obiettivi del Green Deal Europeo e riceverà nel 2023 il supporto di esperti del settore per le attività di comunicazione e branding a livello europeo. Per candidarsi, i rappresentanti delle destinazioni devono compilare il modulo online, Il termine per la presentazione delle candidature è il 1 giugno 2022 alle ore 17:00 CET.