L’UE lancia il concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente

Oggi la Commissione Europea lancia la prossima edizione del concorso Capitale Europea del Turismo Intelligente. Il settore del turismo gioca un ruolo cruciale nel generare crescita e posti di lavoro e nel costruire un’Europa diversa e multiculturale con questa iniziativa, la Commissione Europea si propone di mantenere il turismo europeo al passo con i tempi e di promuovere una cultura dell’eccellenza nel settore del turismo.

Prendendo il posto delle attuali Capitali Europee del Turismo Intelligente Bordeaux e València, le città vincitrici riceveranno nel 2023 il supporto di esperti del settore per le loro attività di comunicazione e branding, attraverso le quali racconteranno le pratiche innovative per cui si sono distinte e sono diventate le Capitali Europee del Turismo Intelligente 2023. Il supporto includerà la produzione di un video promozionale, una scultura hashtag da installare in una posizione strategica, attività promozionali e visibilità a livello europeo e internazionale. Le vincitrici avranno la possibilità di entrare a far parte di una rete attiva che riunisce le destinazioni intelligenti selezionate come finaliste nelle precedenti edizioni del concorso, per condividere le migliori pratiche turistiche e imparare le une dalle altre.

La Capitale Europea del Turismo Intelligente è un’iniziativa UE finanziata nell’ambito del programma COSME e in quanto tale, il concorso è aperto alle città di tutta l’UE e dei paesi extra UE che partecipano al programma. Per poter competere per il titolo di Capitale Europea del Turismo Intelligente 2023, le città dovranno dimostrare le pratiche di turismo innovativo in 4 aree: accessibilità, sostenibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale e creatività. Le candidature saranno valutate dapprima da un gruppo di esperti indipendenti, nella fase successiva, 7 città finaliste saranno chiamate a presentare la candidatura di fronte alla Giuria Europea che selezionerà 2 vincitrici, le Capitali Europee del Turismo Intelligente 2023, proclamate a novembre 2022.

La Capitale Europea del Turismo Intelligente 2023 è alla IV edizione, Bordeaux e Valencia sono state selezionate come Capitali 2022, Gothenburg e Málaga come Capitali 2020, mentre Helsinki e Lione hanno vinto il concorso inaugurale e detenuto insieme il titolo di Capitale Europea del Turismo Intelligente 2019. Per candidarsi, i rappresentanti delle città devono compilare il modulo online, il termine per la presentazione delle candidature è il 1 giugno 2022 alle 17:00 CET. Contatti: Segreteria Capitale Europea del Turismo Intelligente: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390