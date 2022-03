L’Università di Pisa porta il libretto universitario sull’app IO

Per ora è solo una sperimentazione dell’Università di Pisa ma fra breve sarà una realtà per tutti gli Atenei d’Italia. Si tratta dell’inserimento del libretto universitario e di tutti i dati collegati all’interno dell’app IO: una rivoluzione che riguarda gli esami universitari, il pagamento della retta, le comunicazioni per studenti e dipendenti.

L’iniziativa dell’Università di Pisa, prima in Italia, nasce in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane e punta a dematerializzare la verbalizzazione degli esami dei propri studenti in un’area riservata del proprio sito che viene quindi integrata con l’app IO.

L’ateneo pisano è il primo in Italia a rendere disponibile un servizio sulla app come indicato dal decreto semplificazione dello scorso luglio. Coloro che sottoscriveranno il servizio riceveranno direttamente le notifiche della registrazione dei risultati della valutazione degli esami di profitto attraverso la App e potranno visualizzare lo stato del proprio libretto elettronico in modo sicuro e riservato. Attualmente anche altre università stanno integrando, a vario titolo, l’app IO come per esempio l’Università Federico II di Napoli, l’Università dell’Aquila e l’Università della Calabria.

“Siamo molto orgogliosi di questo primato che non solo conferma l’attenzione del nostro Ateneo per tutto quello che riguarda le nuove tecnologie, ma apre la strada a una serie di servizi personalizzati che intendiamo offrire ai nostri studenti – ha commentato Paolo Mancarella Rettore dell’Università di Pisa – Si tratta di un passo importante anche perché avviene nel primo anno in cui il nostro Ateneo non rilascia più il libretto cartaceo per la registrazione dei risultati degli esami di profitto, ma non solo. Con l’attivazione del libretto degli studenti sulla App IO il nostro Ateneo vuole contribuire concretamente all’attuazione della strategia nazionale di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione così da favorire il dialogo tra questa e i cittadini, in particolare con la popolazione più giovane”.