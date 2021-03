Made in Piceno, i Comuni aprono un marketplace per il territorio

Le aziende e le attività artigianali del Piceno possono esporre gratuitamente le loro eccellenze e i loro servizi e vendere online, provando a recuperare le perdite dettate dalla situazione emergenziale, si tratta di una nuova piattaforma digitale ideata per esaltare le tipicità, in termini di prodotti e di artigianalità delle realtà commerciali locali al fine di sostenere il territorio e la comunità produttiva. L’iniziativa si inserisce nel progetto Mete Picene e si propone di realizzare un modello di turismo esperienziale e sostenibile finalizzato alla realizzazione di un’offerta integrata nel Piceno e nelle Marche, e non è un caso se la piattaforma di commercializzazione è integrata in quella di destinazione turistica.

Fonte: Smart Nation