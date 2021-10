“Made Onlife in Venice”, la trasformazione digitale delle PMI veneziane

Il Comune di Venezia, FB Italia e Fondazione Mondo Digitale hanno dato vita a un’iniziativa di supporto alle piccole realtà commerciali nel percorso di trasformazione digitale consolidando il rapporto tra pubblico e privato. Il supporto alla digitalizzazione rappresenta un elemento significativo per consolidare l’economia soprattutto quella condizionata dalle attività commerciali e artigianali locali identificate come microimprese.

Il progetto promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con il Comune di Venezia e FB, nasce con l’intento di guidare le piccole realtà commerciali, artigianali e produttive di Venezia e Mestre alla sperimentazione di nuovi modelli di trasformazione digitale.

Il mercato globale chiede alle imprese, in particolare le tradizionali e di piccole dimensioni, una capacità di innovare e sfruttare le nuove opportunità dell’era digitale per restare competitive anche in tempo di crisi. “Made Onlife – in Venice” vuole supportare il tessuto economico-sociale del territorio con nuovi contenuti, metodi e strumenti per anticipare e facilitare l’esperienza del turista che a sua volta potrà contribuire a far conoscere il valore delle nostre eccellenze attraverso i canali digitali.

Made OnLife in Venice prevede più percorsi: videolezioni e risorse on demand accessibili agli attori economici del territorio selezionati su tematiche legate alla comunicazione digitale, allo sviluppo di prodotti e alla creazione di merchandising grazie alla stampa 3D; webinar interattivi per chi ha già familiarità con gli strumenti della rete e infine la possibilità di partecipare alla selezione per lo sviluppo di casi studio illustrativi dell’impatto delle nuove tecnologie nella rinascita economica. Un percorso in 3 fasi:

1. Video lezioni on demand: disponibili a tutti, sempre, accessibili da qualsiasi device e senza iscrizione. Le lezioni forniranno informazioni utili per comprendere le basi dei social network;

2. Webinar “basic” e “avanzato” con iscrizione (100 partecipanti per sessione) per apprendere le basi con cui costruire i propri canali social e alimentare la propria community. Per iscriversi clicca qui (link che punta al form di registrazione)

3. Prototipia (Webinar “pro”) a cui potranno accedere solo tre realtà, selezionate da Facebook Italia e Fondazione MD a loro discrezione tra quelle che avranno seguito il webinar “avanzato” attraverso un test di conoscenza sia degli strumenti sia delle pratiche. Quest’ultima fase prevede anche il coinvolgimento delle scuole del territorio e sarà un progetto di avviamento che porterà le realtà finaliste a realizzare contenuti e attività professionali di livello. Per Info: mov@mondodigitale.org