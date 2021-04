Majella Geopark: nasce il Geoparco mondiale dell’Unesco

Geoparco Mondiale dell’Unesco: è questo il riconoscimento che ha ricevuto ieri, 22 aprile, il Parco Nazionale della Maiella, nella giornata in cui a livello mondiale ricorre l’Earth Day, la giornata della Terra, la più grande manifestazione ambientale istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 per celebrare la protezione del nostro Pianeta e promuovere la salvaguardia dell’ambiente.

Il Majella Geopark rappresenta un riconoscimento importante per il territorio italiano e per l’Abruzzo, reso possibile per l’elevata geodiversità del territorio, 95 geositi di cui almeno 22 di valore internazionale. Questo riconoscimento metterà in risalto il patrimonio geologico della Maiella, porterà benefici a livello di sviluppo sostenibile delle comunità locali e permetterà di scoprire le bellezze naturali e culturali dei sistemi carsici nell’ottica di attività turistiche sostenibili nell’area protetta, consentendo al Geoparco di collaborare con oltre 160 territori riconosciuti in tutto il mondo.

Alla buona riuscita del processo di candidatura, avviato nel 2016, hanno contribuito i geologi della Commissione Geositi e Geoparchi dell’Ordine.

La cerimonia di benvenuto organizzata dal Global Geopark Network Unesco (Rete Geoparchi Mondiale Unesco), è stata trasmessa in diretta streaming sul canale youtube del Global Geopark.

Per maggiori approfondimenti:

Parco Nazionale della Maiella