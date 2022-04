Mantova, Progetto 18plus il “battesimo della cittadinanza”

L’iniziativa “18plus. Il battesimo della cittadinanza” si rivolge ai nati del 2004 che compiono diciott’anni nel 2022, protagonisti del presente e del futuro. I residenti in uno dei 21 Comuni della provincia di Mantova che hanno aderito, hanno ricevuto in questi giorni a casa una lettera a firma del sindaco che li ha invitati a un incontro che ha visto il coinvolgimento di 1800 ragazzi.

Il fatto di compiere 18 anni rappresenta una tappa significativa, significa avere un ruolo attivo nel definire il presente in cui stanno vivendo esprimendo, tramite il voto, le idee e la visione del Paese. Ma non si tratta solo del voto, per i Comuni che propongono il 18plus è importante far passare il messaggio che in tutto quello che fanno i ragazzi, come vivono i paesi, come si rapportano nel volontariato, nello sport, sono chiamati ad essere presidi della Qualità, che passa anche dal prendersi cura delle persone, dell’ambiente, della cultura. Durante l’incontro i sindaci hanno spiegato ai ragazzi quanto è importante il loro contributo per costruire comunità accoglienti e a misura dei loro ideali e bisogni è stato anche sottolineato che il pluralismo e il confronto di pensieri diversi mantengono in vita la democrazia e in molti Comuni i giovani hanno ricevuto anche una copia della Costituzione italiana.

L’iniziativa è stata presentata a fine marzo nella sala Consiliare del Palazzo Municipale dall’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna, dall’Assessore Welfare e alle Politiche Giovanili del Comune di Suzzara Alessandro Guastalli, dalla dirigente scolastica IS “Manzoni” di Suzzara Paola Bruschi, dal coordinatore Informagiovani rete mantovana Arianna Ansaloni e dal presidente Auser di Suzzara Fabio Carlini.

“La collaborazione tra Amministrazioni e Istituti secondari, prevista dal 18+, ha sottolineato l’Assessore alle politiche giovanili del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna è un segnale di attenzione verso i nostri ragazzi, una proposta unitaria sul territorio che potrebbe diventare una tradizione per le amministrazioni e per le scuole”. Un evento, quello che si è tenuto al Teatro Bibiena il 2 aprile, in linea con le iniziative sulle politiche giovanili intraprese dall’Amministrazione, che prevedono il coinvolgimento dei giovani e che rientra nelle azioni del progetto MNlink finanziato dal bando ‘La Lombardia dei giovani’; una festa per i 18 anni svoltasi in contemporanea in tutti i comuni aderenti all’iniziativa con la possibilità d’interfacciarsi col Sindaco e condividere idee.

A seguire i Comuni aderenti al 18PLUS 2004>2022: Suzzara (capofila, in quanto titolare del coordinamento Informagiovani Rete Mantovana), Mantova, Bagnolo San Vito, Borgo Mantovano, Curtatone, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quistello, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giorgio Bigarello, San Giovanni del Dosso, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Viadana.