Manutenzione caserme, a 19 Comuni 5 mln dal Ministero dell’interno

E’ stato pubblicato dalla Gazzetta ufficiale il decreto della ministra dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia, del 5 luglio scorso, relativo al “Riparto del contributo di 5 milioni di euro, per l’anno 2021, in favore dei Comuni in dissesto finanziario, a valere sul fondo di cui all’articolo 106-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, rifinanziato, per l’anno 2021, dall’articolo 1, comma 844 della legge n. 178 del 2020, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi Comuni da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri”. Il dm assegna i fondi a 19 Comuni.