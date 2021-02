Marine litter, Fiumicino capofila del progetto per la pulizia delle foci dei grandi fiumi

“Il progetto coinvolge 19 foci di grandi fiumi italiani che alcune speciali imbarcazioni del consorzio Castalia pattuglieranno 7 giorni su 7 per raccogliere i rifiuti prima che arrivino in mare, spiega il sindaco. Si tratta del primo intervento di questo genere in tutto il Mediterraneo di cui la nostra città è orgogliosa di fare da apripista, la sperimentazione durerà 24 mesi”.

“Come sapete, nei giorni scorsi ho denunciato per l’ennesima volta questo enorme problema dei rifiuti che il Tevere deposita sulle nostre coste a tonnellate, sottolinea il Sindaco, e il progetto Marine Litter, per il quale ringrazio il ministro Costa, Corepla, la Capitaneria di Porto e Castalia, si inserisce in un quadro più ampio di interventi a tutela del Tevere e del mare che in questi anni si stanno mettendo in pratica nel nostro territorio. A partire dalle barriere posizionate dalla Regione per fermare e raccogliere la plastica, passando per Fishing for Litter con la collaborazione dei pescatori fino agli interventi fatti in darsena con i Seabin”.

“Sono interventi che manifestano una presenza delle istituzioni e un’attenzione particolare a favore della tutela del nostro fiume principale, il Tevere e del nostro mare ,conclude il sindaco. Una battaglia, quella sull’ecologia, che questa amministrazione ha sposato fin dall’inizio e che continuerà fino all’ultimo giorno”.

Fonte: Comune di Fiumicino