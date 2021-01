Matera ha aderito al network della “Fondazione Riusiamo l’Italia”

L’obiettivo del network “Fondazione Riusiamo l’Italia” è di promuovere nuove modalità per la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, diffondere metodi che favoriscano la coesione sociale delle comunità locali impegnando i cittadini (in modo particolare i giovani) singoli e associati nei progetti per la rigenerazione del territorio.

Il comune di Matera si impegna a collaborare con le organizzazioni firmatarie per attuare un confronto e uno scambio di buone prassi ed esperienze nel campo del riuso e della rigenerazione di beni pubblici e privati per finalità sociali, culturali, educative, avviate anche con strumenti di impresa.

Si invita pertanto chiunque abbia interesse, a segnalare immobili, edifici e spazi aperti abbandonati anche proponendo modalità di nuova gestione e utilizzo. Le informazioni confluiranno in un’unica grande mappa del comune di Matera aperta al contributo di tutta la comunità per immaginare nuovi scenari condivisi di sviluppo e trasformazione della città e del territorio di Matera. Info: http://mappa.riusiamolitalia.it/mappa/RiusiamoMatera

Fonte: comune di Matera