Metropoli Strategiche, al via sei workshop dedicati alla pianificazione e programmazione

Proseguono nel 2021 le attività di Metropoli Strategiche, un progetto coordinato dall’ANCI nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-20 che ha l’obiettivo di favorire la crescita e il consolidamento delle competenze delle città metropolitane e dei comuni sui temi della pianificazione e della programmazione strategica.

Sei gli appuntamenti in programma fino a febbraio. Si parte giovedì 14 gennaio alle ore 15 con il workshop ‘Housing, gestione sociale e rigenerazione urbana’.

La partecipazione agli eventi, che si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma Teams, è riservata agli addetti del settore su invito e su richiesta. Gli interessati possono inviare un messaggio e-mail all’indirizzo pianostrategico@cittametropolitanacagliari.it.

I partecipanti potranno inoltre avere accesso a tutti i contenuti dei seminari già svolti iscrivendosi alla piattaforma disponibile sul sito Metropoli Strategiche, nella sezione Formazione/Gruppi di lavoro dedicata alla Città Metropolitana di Cagliari. La chiave di accesso alla piattaforma deve essere richiesta all’indirizzo e-mail pianostrategico@cittametropolitanacagliari.it.

CALENDARIO

Giovedì 14 gennaio 2021 (h 15 -17:30)

Workshop – Housing, gestione sociale e rigenerazione urbana

Il workshop intende toccare diversi aspetti: nuovi tipi di offerta abitativa, nuove figure di promotori di edilizia residenziale; gestione sociale (di cosa si tratta); housing sociale (modelli e casi); rigenerazione urbana e abitare (riqualificazione degli alloggi e laboratori di quartiere); valutazione dell’impatto sociale degli interventi abitativi (come valutare gli impatti sociali generati dagli interventi di housing).

Martedì 19 gennaio 2021 (h 15 -17:30)

Workshop – Le scuole come centri di comunità, l’educazione come attività diffusa

Il workshop intende: suggerire che l’utilizzo del patrimonio delle scuole per attività di natura sociale può contribuire alla valorizzazione di spazi e immobili spesso di rilevante valore; promuovere la costruzione di “Patti di scuola” per definire modalità, condizioni e progettualità da accogliere e “incubare” dentro e attorno alla scuola; sollecitare l’incontro dei ragazzi delle superiori con il mondo del lavoro e dell’impresa, in una logica di messa a frutto delle loro risorse e soft skill.

Martedì 26 gennaio 2021 (h 15 -17:30)

Workshop – Transizione ecologica e progetti di suolo

Quella di Cagliari è un’area di grande valore dal punto di vista ambientale, ma anche delicata e fragile. È cruciale disegnare strategie generali, ma anche progettare e implementare soluzioni specifiche, di rinaturalizzazione, ma anche di ampliamento e qualificazione dello spazio collettivo, a favore dei pedoni e della mobilità sostenibile. Il workshop intende presentare esperienze di pianificazione e progettazione orientate verso la sostenibilità e di progetti di adattamento e per la transizione ecologica, sia relativi allo spazio pubblico che agli spazi delle scuole intesi come infrastruttura socio-ecologica.

Giovedì 4 febbraio 2021 (h 15 -17)

Webinar – Governance, partecipazione e comunicazione metropolitana

Disegnare strumenti e processi per migliorare l’efficacia dei processi decisionali in ambito metropolitano è un tema cruciale delle politiche delle città metropolitane. Tuttavia, assumere e coordinare decisioni in sistemi complessi come quelli metropolitani è questione di non facile trattamento. Il tema riguarda sia il coordinamento orizzontale tra i numerosi enti e organizzazioni presenti, sia il coordinamento verticale tra attori posti a differenti livelli (dalla Città metropolitana alle singole comunità locali). Il webinar intende presentare modelli innovativi di governance metropolitana e strumenti per la raccolta delle posizioni, la comunicazione e la deliberazione pubblica.

Giovedì 11 febbraio 2021 (h 15 -18)

Conferenza – Una nuova stagione della pianificazione strategica metropolitana?

La pianificazione strategica deve confrontarsi oggi con temi emergenti (sostenibilità, resilienza, transizione ecologica) e deve dunque innovare il proprio strumentario e i propri approcci. La conferenza intende presentare modelli, tendenze in atto ed esperienze di frontiera nel campo della pianificazione strategica in ambito metropolitano.

Giovedì 25 febbraio 2021 (h 15 -17:30)

Workshop – Innovazione sociale e culturale

Lo sviluppo e la coesione di un’area metropolitana dipende dalla capacità delle politiche pubbliche di intercettare e mettersi in dialogo con le “energie sociali” presenti nel territorio. Il sistema dell’innovazione metropolitana è composto da tutti quegli attori che promuovono iniziative dal basso nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità, della cultura, dell’agricoltura sociale, dell’educazione, spesso riattivando spazi dismessi e immobili sotto-utilizzati. Il workshop intende presentare esperienze di innovazione dal basso con particolare attenzione alla riattivazione di spazi, dando la parola ai protagonisti di queste pratiche e a policy maker.