Mezzo miliardo per opere di efficientamento energetico nei Comuni

Mezzo miliardo di euro a favore dei Comuni per opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. La norma, comunica palazzo Chigi, ha l’obiettivo di finanziare gli investimenti sul territorio per favorire la crescita nell’ottica della sostenibilità.

Le risorse, per un totale di 500 milioni l’anno dal 2020 al 2024, verranno erogate a tutti i Comuni italiani in proporzione alla popolazione residente e andranno a finanziare opere per promuovere il risparmio energetico negli edifici pubblici e per consentire l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le soglie contributive vanno dai 50mila euro per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti ai 250mila euro erogati in favore dei comuni oltre i 250mila abitanti.

Nello specifico: i Comuni fino a 5.000 abitanti ricevono 50mila euro; quelli fino a 10.000 ricevono 70mila; quelli fino a 20.000 ricevono 90mila euro; quelli fino a 50.000 ricevono 130mila euro; quelli fino a 100.000 ricevono 170mila euro; quelli fino a 250.000 ricevono 210mila euro; infine i Comuni oltre i 250.000 ricevono 250mila euro.