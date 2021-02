MiAssumo, formazione per le professioni del futuro

Asstel e Parole O Stili hanno avviato un nuovo progetto orientato alla formazione delle competenze nei ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado per le professioni del futuro. Si tratta di un’iniziativa che punta a valorizzare la cultura digitale come fondamenta per l’educazione delle nuove generazioni con uno specifico focus sulle competenze trasversali: il progetto offre ai ragazzi gli strumenti per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro e orientarsi tra le professioni del domani, ma garantisce anche agli insegnanti un aiuto per accompagnare i ragazzi. Nella pratica MiAssumo si sviluppa attraverso un percorso online supportato dalla piattaforma “Anch’io Insegno”, sviluppata da Parole O_Stili con il supporto del MIUR e dall’aiuto delle aziende, coordinate da Asstel, che monitorano la crescita formativa e professionale dei giovani.

Fonte: Asstel