In ottemperanza alle nuove misure di contrasto e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dal Dpcm (art. 1, lettera r), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo comunica che dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle aree archeologiche e dei complessi monumentali di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Fonte: Mibact