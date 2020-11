Mibact: stanziati 15 mln per le mostre d’arte annullate e rinviate per Covid

“Ulteriori 15 milioni di euro per le mostre d’arte cancellate, annullate o rinviate a causa dell’emergenza sanitaria”. È questo il valore del decreto che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha firmato portando a 35 milioni di euro le risorse del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” istituito dal Decreto Rilancio destinate a questo scopo.

“Agli stanziamenti già deliberati per sostenere i musei statali e i musei privati – ha detto il Ministro Franceschini – e ai 20 milioni di euro già allocati ad agosto per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di mostre, oggi arrivano altri 15 milioni per il medesimo scopo. Un segnale forte per sostenere il settore dell’arte nel superare le difficili circostanze attuali”.

Fonte: Ministero per i Beni e le attività culturali