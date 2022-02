MiC: 2,4 mln di euro per il “Palazzaccio” Baronale di Colonna

Il Ministero della Cultura ha stanziato un finanziamento di 2,4 milioni di euro per il restauro del Palazzo Baronale di Colonna in provincia di Roma soprannominato “il Palazzaccio” sede del governo baronale del piccolo feudo, appartenuto alla famiglia Colonna fino al 1622, poi ai Ludovisi e quindi, dal 1670 al 1816, ai Rospigliosi-Pallavicini.

A seguito delle opere di indagine degli scorsi anni che hanno evidenziato preesistenze archeologiche, sono state avviate le lavorazioni di restauro statico e conservativo usufruendo di un finanziamento regionale. In vista del completamento delle opere di consolidamento statico verranno realizzate anche le lavorazioni complementari, quali pavimentazioni degli ambienti terrazzati, impiantistica, opere di rifinitura e allestimento dell’Antiquarium con la sistemazione dell’area esterna antistante il Palazzo. Di particolare importanza la sistemazione e la valorizzazione degli scavi archeologici al piano terra, l’intervento renderà possibile la completa fruizione del Palazzo e dell’Antiquarium e delle opere annesse quali l’Area archeologica e la Piazza comunale.

“Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese. Questo intervento rientra tra i 38 progetti strategici che il ministero ha portato in Conferenza Stato Regioni a conferma della centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo” sottolinea il Ministro della Cultura, Dario Franceschini.

L’intervento si inserisce nei 38 nuovi progetti del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” varato dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali, con un ammontare di 200.000.000 di euro. I progetti si incardinano nella strategia portata avanti dal Ministero della Cultura per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e sociale ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che necessitano di interventi organici di tutela e riqualificazione, di valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico culturale. I 199.076.000 euro sono destinati a finanziare 38 interventi per 186.285.510 euro in 13 regioni italiani e 3 nuove acquisizioni al Patrimonio dello Stato di beni immobili per un valore di 12.790.490€. Tutte le informazioni sui 38 progetti approvati dalla Conferenza Stato-Regioni sono disponibili su www.cultura.gov.it/gpbc2123