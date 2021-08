Migranti: a Foggia nasce l’app contro il caporalato

Nasce il progetto “Campo Libero – Free to work” che dà il nome all’app, ideata da Ciala-Ebat – Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli di Foggia e dedicata ai lavoratori agricoli per un trasporto direttamente nei campi, libero da intermediari.

Campo Libero è un’app dedicata ai lavoratori agricoli per prenotare il trasporto a bordo di un bus e raggiungere in maniera facile, gratuita e sicura il luogo di lavoro, libero da intermediari. Come funziona? L’innovativa web App consente ai lavoratori agricoli di raggiungere e organizzare gli spostamenti dal CARA Borgo Mezzanone e Casa Sankara per arrivare in totale sicurezza nel campo di lavoro. É semplice, basta registrarsi, inserire i propri dati, il luogo di partenza e la destinazione.

Facile, Sicura e Gratuita! Uno strumento tecnologico e innovativo pensato per offrire un ulteriore servizio e un’opportunità alle aziende e ai lavoratori agricoli.

Campo Libero attiva sinergie e servizi integrativi, aiuta gli utenti ad adattarsi ed inserirsi nel tessuto sociale, agevola gli operatori nella tutela dell’impiego dei lavoratori coinvolti.

Il progetto è stato presentato a Casa Sankara, nelle campagne di San Severo (Foggia). “Questa provincia – sottolinea Peppino Campanaro, presidente della Ciala -Ebat di Foggia – vuol dire no al caporalato: lo dice con tutte le istituzioni presenti, lo dice mettendo insieme il mondo dei datori di lavoro con i rappresentati dei sindacati dei lavoratori. Lo dice – aggiunge – soprattutto con questo progetto sperimentale, unico in Italia”.

L’app, intuitiva, è utilizzabile in quattro lingue: italiano, inglese, francese e arabo. “Il singolo lavoratore o l’impresa agricola – spiega Campanaro – può prenotare il viaggio. Un autobus preleverà il lavoratore da Casa Sankara o Borgo Mezzanone e lo accompagnerà direttamente in azienda. Poi lo riaccompagnerà al proprio insediamento. Ci sarà anche l’ausilio dei mediatori culturali”.