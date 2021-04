Milan Urban Food Policy Pact, eletto il Comitato Direttivo

Si sono riuniti per la prima volta i membri del 3° Comitato Direttivo del MUFPP, annunciati da Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e presidente dello Steering Committee.

L’organo di governo del Patto, rimarrà in carica per due anni ed è stato nominato in un’elezione che ha visto oltre 20 candidature e più del 50% di città firmatarie votanti. Il Comitato ha il compito di guidare il MUFPP nell’obiettivo di rendere sostenibili e inclusivi i sistemi alimentari urbani, fornendo una supervisione strategica. Attraverso i Milan Pact Awards, iniziativa del Comune di Milano e Fondazione Cariplo, il Comitato Direttivo supporta le città della regione promuovendo la condivisione delle buone pratiche, coinvolgendole in iniziative di cooperazione e supportando a livello regionale e internazionale il ruolo delle città nella trasformazione del sistema alimentare, organizzando webinar ed eventi per arricchire l’intera comunità del Milan Urban Food Policy Pact. “A 5 anni dalla nascita del Milan Urban Food Policy Pact, che riunisce 216 città nel mondo, diamo il benvenuto alle 12 città elette al Comitato direttivo, dichiara la Vicesindaco Anna Scavuzzo, che saranno in prima linea per promuovere politiche alimentari sostenibili. In questi mesi la pandemia ha richiesto alle città uno sforzo straordinario e un ringraziamento particolare va al Comitato uscente per aver garantito il supporto e la condivisione di idee e progetti: la collaborazione e l’alleanza fra le città migliora le politiche pubbliche al servizio dei cittadini”. Le buone pratiche in tema di cibo, promosse dalle città durante il Covid-19, sono disponibili sul canale youtube del Patto nell’ambito di azioni di promozione di politiche urbane sostenibili. A tal proposito il Comune di Milano e l’associazione Italia ASEAN hanno promosso un webinar con le città di Bandung e Seoul (neo elette) e la Commissione Europea con numerose città dell’Asia Pacifica, interessate a far parte del Patto e a contribuire alla trasformazione dei sistemi alimentari. L’impegno è quello di concorrere a raggiungere entro il 2030 gli SDGs. obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall’ONU; durante il webinar la città di Sydney (Australia) ha annunciato il proprio ingresso nel Patto e presto entrerà anche la città di Wellington (Nuova Zelanda).