Milano, 16 azioni di volontariato diffuso per valorizzare la città

Dalla pulizia del Teatro Burri alla manutenzione di corso Buenos Aires passando per la raccolta dei micro-rifiuti al Parco Trotter. Presentato a Palazzo Marino il nuovo calendario di azioni diffuse di ‘Ghe Pensi Mi’, il format di volontariato attivo ideato dall’Associazione We Are Urban Milano, giunto alla III edizione. A illustrare gli appuntamenti in programma l’Assessore all’Ambiente e Verde Elena Grandi con Andrea Amato, presidente di WAU! Milano e Alessandro Garlandini, cofondatore de Il Vespaio, team di creativi che si occupano di ecodesign.

“Ghe pensi mi è un bellissimo esempio e un modello consolidato di partecipazione attiva, che vede ogni anno centinaia di persone prendersi cura dei beni comuni sottraendo al degrado spazi verdi e non solo. Un fitto calendario di appuntamenti ai quali da oggi si aggiunge la creazione di un nuovo centro per la promozione del riciclo e del riuso”, ha commentato l’Assessore Grandi, la transizione ecologica della città si realizza anche grazie alla partecipazione attiva dei cittadini che, grazie al lavoro di associazioni come WAU!, diventano parte attiva della trasformazione facendo della resilienza un gesto concreto. Con Circool, il progetto dell’associazione il Vespaio in collaborazione con WAU!, parte del raccolto di plastiche recuperate dai cittadini si trasformerà in nuovi oggetti dando compiutezza al concetto di economia circolare”. Ricco il programma di incursioni e azioni urbane proposte da “Ghe pensi mi” da marzo a dicembre, con una doppia anima: culturale con visite di luoghi storici e poco conosciuti della città a cui fa seguito un’attività di cleaning dell’area, nel segno della riscoperta del bello; green grazie ad azioni di risveglio muscolare abbinato al plogging, corsetta con raccolta di micro-rifiuti.

La vera novità di quest’anno è poi la realizzazione di Circool, un hub del riciclo, nato dalla collaborazione tra We are urban! Milano e Il Vespaio, il team di creativi che si occupano di ecodesign. Uno spazio di oltre 100 mq., all’interno del Lido di Milano dedicato all’economia circolare in cui dare nuova vita ai nostri scarti plastici trasformandoli in oggetti di arredo urbano a disposizione della città, oltre al lato creativo e produttivo non mancheranno incontri e progetti sulle tematiche ambientali rivolti ai più piccoli con laboratori e incontri ad hoc. Il calendario degli appuntamenti di Ghe pensi mi, sarà visibile sui social WAU! Milano e su www.weareurban.it/milano/calendario/.