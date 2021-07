Milano con il progetto FORESTAMI raggiunge i 300mila alberi piantati

Citta’ Metropolitana di Milano si e’ aggiudicata 5 su 5 dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Costa” (Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 ottobre 2020 dal titolo: “Modalita’ per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all’art. 4 del decreto legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141. – Pubblicato sulla gazzetta ufficiale in data 11 novembre 2020) finalizzato ai seguenti obiettivi: tutelare la biodiversita’ per garantire la piena funzionalita’ degli ecosistemi; aumentare la superficie e migliorare la funzionalita’ ecosistemica delle infrastrutture verdi a scala territoriale e del verde costruito; migliorare la salute e il benessere dei cittadini; contribuire a migliorare la qualita’ dell’aria. L’importo complessivo finanziato per tutti e 5 i progetti e’ di 2.289.669,13 euro, la superficie complessiva interessata dagli interventi e’ di 22,48 ettari per un totale di 32.574 piante che entreranno a far parte del progetto Forestami. I comuni interessati sono: Milano, Rho, Pioltello, Settimo Milanese e Corsico.

“Entro il 2021 il progetto Forestami raggiungerà e supererà il traguardo dei 300.000 alberi piantati, un risultato eccezionale, considerate anche le complessità dettate dalla pandemia. Questi primi anni sono fondamentali per porre le basi a un progetto strategico per il Comune e la Città Metropolitana di Milano. Iniziamo ad avere tutti gli strumenti per incrementare progressivamente il numero di alberi piantati ogni anno fino a raggiungere l’obiettivo dei 3 milioni di alberi entro il 2030. Siamo inoltre molto orgogliosi dell’aggiudicazione di 5 su 5 dei progetti presentati nell’ambito del Bando Costa, un ulteriore e importante supporto che ci permettera’ di avanzare rapidamente” commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha aperto la conferenza stampa annuale di Forestami tenutasi presso il Giardino di Triennale Milano.

Michela Palestra, Presidente di Parco Agricolo Sud Milano, referente istituzionale di Città Metropolitana per Forestami ha commentato: “L’assegnazione alla Citta’ Metropolitana di Milano del numero massimo di progetti del Bando Costa ha fatto emergere la capacita’ degli enti coinvolti nel Progetto Forestami di lavorare insieme, grandi competenze che collaborano per realizzare progetti la cui qualità e interdisciplinarità viene premiata e riconosciuta dal Ministero con un finanziamento di 2 milioni di euro. Anticipando nei tempi e individuando come prioritaria la necessità di investire risorse pubbliche e private per attivare politiche per il contrasto ai cambianti climatici, Forestami è un modello cooperativo di grande efficienza e molto competitivo apprezzato a livello nazionale”.

Stefano Boeri, Presidente Comitato Scientifico di Forestami ha aggiunto: “La crescente adesione che il progetto Forestami sta raccogliendo è la dimostrazione del cambiamento epocale che stiamo vivendo. Avere città sempre più verdi e con l’aria più pulita, in grado di migliorare la nostra salute e la qualità della nostra vita, è diventato un obiettivo condiviso da milioni di cittadini del mondo, dalle aziende e dalle istituzioni. E Milano, sui progetti di forestazione, è oggi all’avanguardia in Italia e in Europa. A novembre, con l’inizio della prossima stagione agronomica, ci auguriamo di poter riprendere le giornate destinate alla piantagione collettiva degli alberi, affinchè ognuno di noi possa dare il proprio contributo per rendere la Città Metropolitana di Milano sempre più verde”.