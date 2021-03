Milano Digital week, la IV edizione dal 17 al 21 marzo

Milano Digital week torna rinnovata nella forma, nei contenuti e nelle modalità di fruizione, la manifestazione promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da IAB Italia, Cariplo factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo, un’edizione completamente online a tema “Città equa e sostenibile”.

Da mercoledì 17 marzo a domenica 21 marzo 2021 Milano Digital week riparte dalle riflessioni sulle trasformazioni in atto nel Paese e nel mondo che hanno rivoluzionato il modo di vivere, di lavorare, di relazionarci. “Città equa e sostenibile” è il tema riferito a una Milano che vede un nuovo orizzonte delinearsi sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

Su questi due temi principali la manifestazione traccia le trasformazioni e le ipotesi di progetto che costituiranno le direttrici del prossimo futuro. L’equità è una condizione indispensabile in questo periodo storico per rigenerare un sistema che veda un rapporto più armonico tra tutte le parti. La sostenibilità è sempre un passaggio di conoscenza tra le generazioni, in un momento in cui società, economia e ambiente hanno molti più gradi di interazione fra loro. Quattro i cluster (sostenibilità, uguaglianza, diritti e inclusione) sui quali si sviluppa il programma dei 5 giorni di partecipazione con un variegato palinsesto di 650 eventi on line, più di 200 speaker, più di 400 incontri generati dalla “call” e oltre 150 tra conferenze, webinar, talk, ideati e proposti dai curatori. E, ancora, tre progetti dedicati ai giovani talenti da tutta Italia e da tutto il mondo per disegnare il mondo equo e sostenibile del domani (#Act4SDGs), 4 lectio magistralis, 2 progetti artistici internazionali e l’evento di chiusura C0C Milano “The festival as a performance”.

Dal lavoro all’ambiente, dalla mobilità all’economia, dalla cultura alla formazione, dalla sostenibilità ai media: gli ambiti che abbracciano in maniera trasversale la manifestazione e che trovano spazio attraverso gli eventi on line in programma.

“Siamo molto orgogliosi di presentare questa quarta edizione, commenta Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici che offrirà al pubblico un numero di eventi oltre ogni aspettativa. La modalità interamente digitale ci ha permesso la costruzione di un programma ricchissimo e ogni spettatore potrà decidere liberamente il proprio palinsesto, personalizzando la sua esperienza, una manifestazione ad ampio respiro, dove il cuore digitale di Milano sarà il centro di un percorso di innovazione che si snoderà lungo i confini nazionali e internazionali”.

La Milano Digital week prende il via mercoledì 17 marzo alle 18 con l’evento di apertura organizzato dal Comune di Milano, “Data language – Il Linguaggio dei dati. Dialoghi, storie e persone dietro ai dati”. L’evento racconta l’importanza dei dati nel processo di innovazione ed è l’occasione per raccontare al pubblico la strategia Data-driven di Milano, che culminerà con la presentazione di un’anteprima della dashboard della città, uno dei progetti cardine del Comune di Milano. Intervengono Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Giorgia Lupi, Information designer, Carlo Vercellis, Professore di Machine learning al Politecnico di Milano, Roberta Cocco, Assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici e Giuseppe Sindoni, Direttore Area gestione e integrazione dati del Comune di Milano. Modera Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera e direttore Corriere innovazione. Il 18 marzo alle 12 nel corso dell’evento streaming “I benefici della digitalizzazione per la sostenibilità”, l’Amministrazione comunale presenta i risultati e l’impatto del Piano di Trasformazione digitale lanciato nel 2016. A seguire, alle 14, l’incontro “Città eque e sostenibili: la risposta digitale dei comuni italiani nell’anno del Covid-19”: un momento di confronto tra le città italiane, realizzato in collaborazione con ANCI e ForumPA, in cui vengono illustrati progetti di trasformazione digitale che le Pubbliche Amministrazioni hanno messo in campo per rispondere all’emergenza sanitaria.

Infine, alle 17, l’evento internazionale “Digital bridges”, un momento di confronto tra realtà internazionali per favorire la condivisione di best-practices innovative, realizzato in collaborazione con Bloomberg associates. Informazioni e programma su https://www.milanodigitalweek.com.

Fonte: Comune di Milano