Milano Digital Week, l’edizione 2021 dal 17 al 21 marzo

Quest’anno la Milano Digital Week, che si terrà dal 17 al 21 marzo, si fonda su due temi per tracciare le trasformazioni e le ipotesi di progetto che l’ultimo anno ha portato con sé e che costituiranno tante direttrici nel futuro prossimo: l’equità come condizione indispensabile in questo periodo storico per rigenerare un sistema che veda un rapporto più armonico tra tutte le sue parti; e la sostenibilità quale elemento di passaggio di conoscenza tra le generazioni, proprio in un momento in cui società, economia e ambiente hanno molti più gradi di interazione fra loro.

Il digitale, per tante sue caratteristiche, può essere il veicolo di questo cambiamento epocale e l’acceleratore di ogni progetto e processo.

Come nella passata edizione, sarà previsto uno spazio dedicato ai progetti delle città e un evento on-line “CITTÀ, Equa e Sostenibile: La risposta digitale dei Comuni italiani nell’anno del Covid 19”, il 18 marzo alle ore 14.00, durante il quale alcune di loro racconteranno le iniziative di Trasformazione Digitale intraprese nel corso del 2021.

Per candidare il progetto del proprio Comune basterà inviare entro venerdì 5 Marzo all’indirizzo email assessore.cocco@comune.milano.it una semplice scheda contenente le seguenti informazioni:

*Nome della città

*Nome del progetto

*Breve descrizione (massimo dieci righe)

*Link al progetto

*Contatto di riferimento

Tutti i progetti saranno comunque raccolti nell’area dedicata sulla piattaforma Milano Digital Week 2021, mentre alcune tra le esperienze più significative verranno raccontate nel corso dell’evento del 18 marzo.

Per tutti i dettagli sul programma della manifestazione visitare il sito https://www.milanodigitalweek.com/

Fonte: Anci