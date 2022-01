Milano digitalizza le fototessere della Carta d’Identità Elettronica

Il Comune di Milano ha installato, all’interno dell’ufficio dell’anagrafe e nei 12 uffici periferici, 15 cabine automatiche destinate ad aiutare i cittadini per la procedura di scatto della fototessera necessaria ai fini del rilascio della CIE.

Questo servizio permetterà di acquisire una foto conforme ai parametri ICAO, acronimo per International Civil Aviation Organization, uno standard che garantisce degli adeguati livelli di sicurezza per l’intero sistema di emissione della carta d’identità.

La foto scattata viene caricata in automatico in formato digitale all’interno del sistema informatico comunale, con il rilascio per il cittadino di una copia stampata corredata di un codice che è possibile consegnare all’operatore per ricercare la fototessera nel sistema digitale comunale e quindi associarla alla pratica di richiesta CIE. L’innovazione velocizzerà i tempi e aiuterà a superare le criticità che spesso hanno creato disagi e lentezza nel disbrigo delle pratiche.