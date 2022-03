Milano Hub, selezionati i progetti del Centro d’innovazione di Banca d’Italia

La prima call di Milano Hub, il centro d’innovazione di Banca d’Italia che seleziona i progetti innovativi nel settore FinTech da supportare, si è conclusa individuando 10 progetti che Banca d’Italia sosterrà nella loro evoluzione. L’intento è di puntare sulle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, per migliorare l’offerta dei servizi bancari, finanziari e di pagamento destinati alle imprese, alle famiglie e alla PA. Su 40 proposte candidate alla selezione, 10 sono i progetti selezionati promossi da imprese, startup fintech, intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché università e centri di ricerca. L’annuncio dei progetti è disponibile sul canale Youtube della Banca d’Italia, i titoli dei progetti ammessi:

FINTECH HUB: Altilia S.r.l.: ESG – Alternative data in credit management

Aptus.AI S.r.l.: Soluzione olistica e multilingua di AI per la redazione, consultazione e analisi della norma in formato machine-readable, che abilita un innovativo modello di servizio RegTech-as-a-Service (RaaS)

Datasinc S.r.l.: Sviluppo di modelli di valutazione e monitoraggio della sostenibilità e dei rischi ambientali nei finanziamenti ipotecari “green” a supporto degli istituti di credito

Experian Italia S.p.A.: Alternative Scoring by “Digital Data Insights”

Fairtile S.r.l.: Debbie – Intelligenza Artificiale per la gestione automatizzata dell’incasso di pagamenti

INNOVATION HUB: Credito Emiliano S.p.A: Algoritmo di fraud detection focalizzato sul riconoscimento di rischi connessi all’operatività in cryptovalute della clientela dell’intermediario bancario

Generali Investments Holding S.p.A.: Intelligenza artificiale per una gestione del risparmio altamente personalizzata

Nexi Payments S.p.A.: A.I. real time fraud detection system for transactions

RESEARCH AND DEVELOPMENT HUB: Università degli Studi di Pavia: SAFE-FAI – Secure, Accurate, Fair and Explainable Financial Artificial Intelligence

Università del Salento: WoX Edge: uno smart speaker customer-centric e inclusivo per la filiale del futuro.

Alle 10 iniziative selezionate tra le 40 valutate per la “Call for proposals 2021”, saranno assegnati team di supporto costituiti da esperti della Banca d’Italia, le attività di sostegno allo sviluppo saranno avviate nelle prossime settimane e avranno una durata di 6 mesi.

Milano Hub nasce come centro di innovazione realizzato per sostenere l’evoluzione digitale del mercato finanziario e favorire l’attrazione di talenti e investimenti, il luogo, fisico e virtuale, nel quale la Banca d’Italia assiste gli operatori, collabora allo sviluppo di progetti e favorisce la qualità e la sicurezza di specifiche innovazioni. Inoltre Milano Hub supporta lo sviluppo di progetti innovativi e si affianca al Canale Fintech della Banca d’Italia, spazio di dialogo con gli operatori, e alla Sandbox Regolamentare, dedicata ad attività di sperimentazione assistita dalle Autorità di vigilanza. Per mantenere un colloquio con gli operatori di mercato, Milano Hub opera attraverso Call for proposals dedicate a differenti aree di innovazione. I progetti selezionati riceveranno supporto per il loro sviluppo tramite: l’offerta di competenze in materia bancaria, finanziaria e assicurativa, approfondimenti regolamentari; organizzazione di seminari ed eventi in cui siano presenti i proponenti dei progetti. E’esclusa l’attività di erogazione di contributi finanziari in favore dei proponenti; l’acquisizione di beni o servizi da parte della Banca d’Italia; le attività di promozione di iniziative riferibili ai singoli proponenti e il supporto ad eventuali attività di commercializzazione. Per INFO sull’attività dell’hub info@milanohub.bancaditalia.it.