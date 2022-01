Milano: il Sindaco istituisce i Comitati Antimafia e per la Legalità

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha istituito, tramite appositi decreti, il Comitato Antimafia e il Comitato Legalità, la Trasparenza e l’Efficienza Amministrativa, lo ha comunicato palazzo Marino tramite una nota, contestualmente alla comunicazione delle cariche di presidente assegnate a Nando Dalla Chiesa e Gherardo Colombo. I Comitati sono composti rispettivamente da 5 e 4 componenti che resteranno in carica fino alla fine del mandato, collaborando a titolo gratuito.

Nel Comitato Antimafia il Presidente, Nando Dalla Chiesa, professore titolare di Sociologia della Criminalità Organizzata presso l’Università di Milano, Delegato dal Rettore dell’Ateneo per gli studi sulla criminalità organizzata e sull’educazione a una cultura antimafia oltre che presidente del Comitato Tecnico-Scientifico Antimafia della Regione Lombardia, sarà affiancato dalla Dott.ssa Eleonora Montani, avvocato e Docente di Diritto Penale e di Gender Law and Women’s Rights all’Università Commerciale Luigi Bocconi, ed esperta criminologo al Tribunale di Sorveglianza di Milano, e da Ciro Dovizio docente a contratto di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano e infine da Laura Ninni, avvocato e docente di diritto penale presso la Scuola Legale Viggiani, collaboratrice presso la Facoltà di Giurisprudenza di Milano, per le cattedre di “Diritto penale” e “Strategie di contrasto alla criminalità organizzata”.

Mentre per il Comitato Legalità, a collaborare con il Presidente Gherardo Colombo, già magistrato del Tribunale di Milano e Giudice presso la Corte di Cassazione, Componente della Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale, Consulente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul terrorismo e le stragi in Italia numerosi altri professionisti come Mauro Renna, avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e Professore di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza della Cattolica di Milano, Direttore del Centro di ricerche giuridico-istituzionale sui diritti civili e sociali. E ancora Laura De Carlo, Consulente legale per Comuni, Fondazioni Associazioni, docente sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati, l’immigrazione, privacy per Università, Enti pubblici, Ordini professionali, Enti del terzo settore. E infine Ilaria Ramoni avvocato cassazionista del Foro di Milano nel settore del diritto penale e del diritto penale d’impresa, Amministratore Giudiziario di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e referente per la città di Milano dell’Associazione “Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, nonché tra i fondatori dell’Ufficio legale nazionale.