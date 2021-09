Milano, nella stazione di Cordusio il primo parcheggio per biciclette in metro

Aperto alla stazione M1 di Cordusio il primo parcheggio per biciclette nel mezzanino di una fermata della metropolitana, completato il restyling con segnaletica e servizi igienici, dal 2015 le rastrelliere in città sono aumentate del 30%.

La nuova ciclostazione si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio di Atm e del Comune di Milano che ha come obiettivo quello di creare un sistema di mobilità integrata, promuovendo l’utilizzo delle due ruote e dei mezzi pubblici per gli spostamenti. L’apertura del parcheggio per biciclette di Cordusio M1 è solo l’ultimo di una serie di tasselli che compongono questo piano, in precedenza, erano state aperte due ciclostazioni a Comasina M3 e Abbiategrasso M2, mentre delle rastrelliere sono state posizionate nei parcheggi di Lampugnano M1, San Leonardo M1, Bisceglie M1, Molino Dorino M1 e Romolo M2. In città sono presenti 7.674 rastrelliere per 33.640 stalli bici, erano 6.016 nel 2015 per 25.955 stalli, con un incremento del 30% per quanto riguarda le rastrelliere. Trasportare gratuitamente biciclette e monopattini pieghevoli chiusi è possibile sia in metropolitana sia sulle linee di superficie, escluse la 4, 7 e 31, tutti i giorni della settimana e per tutta la durata del servizio, naturalmente è consentito il trasporto di un solo mezzo per passeggero.

Alla stazione di Cordusio dotata di questo nuovo servizio, sono stati anche eseguiti dei lavori di restyling che hanno riguardato l’installazione di un’apposita canalina per il trasporto delle biciclette al mezzanino, una nuova segnaletica e i servizi igienici, i cui lavori di ristrutturazione sono terminati nel corso dell’estate. L’accesso al nuovo parcheggio, che può ospitare fino a 50 biciclette, è gratuito ed è già predisposto per essere riservato a tutti i possessori della tessera elettronica Atm in corso di validità, senza che questa necessariamente contenga un titolo di viaggio caricato, per entrare basterà avvicinare la tessera al lettore apposito installato proprio sulla porta d’ingresso della ciclostazione. Lungo le scale della stazione di Cordusio è stata montata un’apposita canalina, segnalata da pittogrammi ad hoc, che permette il comodo scorrimento della bicicletta e ne facilita il trasporto. Il parcheggio bici è aperto dalle 5:30 all’1:00 circa, seguendo gli orari della stazione di Cordusio; le biciclette possono essere lasciate per 90 giorni. Il parcheggio è consentito solo per bici tradizionali, quindi è vietato posteggiare bici elettriche, monopattini e qualsiasi altro tipo di mezzo.