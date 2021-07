Milano, online la piattaforma digitale del Salone del Mobile

Supportare le aziende espositrici per tutto l’anno tramite una vetrina tecnologica è il compito della nuova piattaforma del Salone del Mobile.Milano, accessibile e in grado di rivoluzionare l’esperienza dei visitatori che possono beneficiare di un’associazione fra fisico e digitale. Si tratta a tutti gli effetti di una visione ibridata in cui il mondo fisico e digitale coesistono e moltiplicano le possibilità.

La piattaforma ha come obiettivo quello di divenire uno strumento per amplificare la capacità della manifestazione del Salone del Mobile che è strategica per la ripartenza data dall’occasione dell’evento Supersalone che si terrà in Fiera a Milano dal 5 al 10 settembre.

Il punto di forza è l’introduzione di molteplici modalità che consentano di mantenere il contatto diretto e costante con i clienti come lo speciale QR code tramite cui i visitatori potranno dialogare con le aziende espositrici e ottenere informazioni dettagliate sui prodotti esposti e acquistarli comodamente anche online.

La piattaforma, oltre a contenuti e servizi integrati per amplificare l’interesse e l’interazione con la manifestazione, intende creare anche contenuti editoriali originali b2b e b2c che siano costantemente aggiornati e organizzati in rubriche tematiche su arredo, design, architettura ma anche scienza e tecnologia. Anche le aziende possono fruire del nuovo sistema per reclamizzare i propri prodotti e raccontare la propria storia.