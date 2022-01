Milano, opportunità lavorative per i residenti delle case popolari a San Siro

Il Comune di Milano sostiene insieme ad ESEM-CPT una campagna per la promozione delle opportunità di lavoro all’interno del settore dell’edilizia abitativa. La campagna, che si svolgerà dal 23 gennaio al 5 febbraio, è rivolta principalmente a giovani alla prima esperienza lavorativa, disoccupati e/o inoccupati e prevede la presenza di 500 partecipanti con l’obiettivo di far emergere le opportunità lavorative per un impiego regolare e sicuro nel campo dell’edilizia, anche con la finalità di combattere il degrado sociale giovanile.

L’iniziativa, ideata dopo la somministrazione da parte di ESEM-CPT di questionari alle società del settore che hanno fatto emergere una necessità urgente di manodopera qualificata stimata in una cifra complessiva di 300 nuovi contratti di lavoro attivabili a breve, prevede la distribuzione di volantini cartacei presso le abitazioni del quartiere ( in particolare presso gli stabili di edilizia residenziale pubblica grazie alla collaborazione dei gestori ALER e MM) e l’invio di avvisi online con cui vengono rese note le opportunità lavorative del mercato edile, invitando nel contempo ad iscriversi tramite una candidatura online alle posizioni aperte presso le imprese richiedenti mano d’opera.

Alla candidatura seguirà un invito ad un incontro online, un open-day virtuale di presentazione delle opportunità, del contratto dell’edilizia, del tipo di domanda, dell’offerta formativa adeguata propedeutica all’eventuale assunzione, che si terrà il sabato 5 febbraio 2022.

“Attraverso questa iniziativa vogliamo permettere ai giovani e alle persone residenti a San Siro di conoscere le tante opportunità lavorative perché crediamo che questa possa essere un’occasione di crescita e integrazione – dichiara Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e al Piano Quartieri”.

“Spesso molte offerte di lavoro non vengono sfruttate, dichiara l’Assessore allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro, Alessia Cappello, perché chi potrebbe candidarsi non le conosce o non ha la formazione necessaria. Per questo è importante sostenere la campagna di informazione sulle professioni nel settore dell’edilizia che verrà lanciata nel quartiere San Siro dando una opportunità a tanti giovani che abitano in quella parte della città e che sono alla ricerca di un primo lavoro”.