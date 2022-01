Milano premia la rigenerazione urbana fra tetti e pareti verdi

Nell’ambito del progetto europeo ‘Clever cities’ è prevista una campagna di promozione per la diffusione delle coperture verdi comprendenti tetti, pareti e facciate verdi. L’Amministrazione comunale di Milano ha bandito il concorso ‘Premia il tuo verde’, che assegnerà un riconoscimento ai migliori tetti e pareti verdi della città scelti sia tramite votazione pubblica sia da un’apposita giuria tecnica. Possono partecipare al concorso tutti i soggetti privati, società, enti, condomini, proprietari, locatari e progettisti autorizzati, referenti di immobili dotati di tetti o di pareti verdi, a patto che si trovino sul territorio comunale.

“Rinnovare la città anche attraverso soluzioni innovative come quella delle coperture verdi è l’obiettivo di Clever cities e insieme dell’Amministrazione comunale, interviene l’Assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, ben venga un concorso che individua e premia il verde urbano e che può contribuire a diffondere una cultura rigenerativa sia tra gli operatori del settore, sia tra i cittadini che ne possono trarre benefici”.

Le candidature potranno essere presentate on line entro il 25 febbraio ed entro marzo verranno proclamati i vincitori. I premi in palio consistono in un contributo economico per la manutenzione dello stesso tetto o parete vincitori, e variano da circa 2mila a un massimo di 5mila euro. Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo clevercities@comune.milano.it