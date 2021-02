Milleproroghe, deposito nucleare, sostenere proroga dei termini consultazione dei Comuni

L’Anci, sostenendo le istanze del Coordinamento dei Comuni interessati al deposito scorie nucleari, invita i deputati impegnati nella stesura del decreto Milleproroghe a votare l’emendamento che proroga i termini per segnalare criticità da parte dei Comuni sullo stesso deposito. Due emendamenti bipartisan presentati in Commissione Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera e segnalati dai gruppi sono di fondamentale importanza per permettere ai territori di partecipare compiutamente al processo di consultazione avviato con la pubblicazione della carta Cnapi. Anci e il Coordinamento ritengono necessaria la modifica del termine attuale previsto dall’art. 27 del decreto legislativo 31 del 15 febbraio 2010, per consentire ai Comuni di entrare nel merito di valutazioni tecniche complesse rispetto alla prima mappatura dei siti, anche in considerazione della rilevanza delle infrastrutture che si andrebbero a realizzare.

Fonte: ANCI