Milleproroghe: nota di lettura Anci sulle principali norme per gli enti locali

Anci ha pubblicato sul portale istituzionale la nota di lettura aggiornata sul decreto Milleproroghe.

Il documento sintetizza e chiarisce le principali norme di interesse per gli enti locali rispetto al decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 sulle “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” ed è articolato in 5 sezioni:

1-Disposizioni in materia di personale, segretari e amministratori

2-Disposizioni in materia fiscale e finanziaria

3-Disposizioni in materia di investimenti locali

4- Disposizioni relative a eventi sismici e calamità naturali

5- Altre disposizioni

(Disposizioni relative alle fondazioni lirico sinfoniche (Art. 7 commi 1, 1-bis e 3-bis), Differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici (Art. 7, comma 10-bis), Manutenzione uffici giudiziari (Art. 8, comma 2), Proroga termini associazionismo e funzioni fondamentali dei Comuni, Monopattini elettrici (Art. 33-bis), Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (Art. 34), Autoconsumo da fonti rinnovabili (Art. 42-bis)