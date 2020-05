Ministro dell’Ambiente Costa, nel Decreto Maggio 125 milioni per bonus bici

Il ministro Sergio Costa ha annunciato giovedì, nel corso di un dibattito su Facebook organizzato da Edizioni Ambiente, che: “Il Ministero dell’Ambiente ha messo 125 milioni di euro per il bonus per l’acquisto di biciclette. Il bonus, che sarà inserito nel Decreto Maggio, è studiato in collaborazione col Ministero dei Trasporti e prevede fino a 500 euro di finanziamento per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini.

Nel corso del dibattito su Facebook organizzato da Edizioni Ambiente il Ministro ha dichiarato:”Nel Decreto legge della semplificazione che faremo passare dopo quello dei 55 miliardi, lavoreremo sulle norme di autorizzazioni per le colonnine di rifornimento delle auto elettriche. Adesso per installare una colonnina occorrono tra 11 e 18 autorizzazioni amministrative. Se noi semplifichiamo a una, massimo due, forse le colonnine le mettiamo”.