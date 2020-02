Ministro Pisano: #PagoPA ha raggiunto a Gennaio 2020 oltre 11 Milioni di transazioni

In un post sul suo profilo facebook il ministro Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione della PA Paola Pisano ha parlato degli effetti positivi della #digitalizzazione: “#PagoPA ha raggiunto a Gennaio 2020 oltre 11 Milioni di transazioni (+88% rispetto a gennaio 2019) grazie alla semplicità della piattaforma che consente ai cittadini di pagare in modo veloce e moderno”

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica amministrazione. PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i prestatori di servizi di pagamento (psp) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica amministrazione in modalità standardizzata.

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri prestatori di servizi di pagamento (psp), come ad esempio: agenzie della banca, utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA), gli sportelli atm abilitati delle banche, punti vendita di Sisal, Satispay, Lottomatica e Banca 5, uffici postali.