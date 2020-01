Mise: pubblicato il nuovo Bando per le Smart Grid

Nell’era dei cambiamenti climatici e di una crescente attenzione verso la sostenibilità dell’ambiente si sente sempre più spesso parlare di smart grid e dei numerosi vantaggi che portano sia a livello economico che ambientale. Una rete elettrica intelligente è infatti considerata molto importante nell’ambito di una spiccata e comune tendenza verso tutto ciò che è definibile ‘green’.

Ecco quindi che diventa fondamentale gestire e distribuire l’energia, seguendo, in maniera efficiente, i ritmi produttivi. È a questo punto che intervengono le reti elettriche intelligenti (smart grid) la cui finalità ultima è salvaguardare l’ambiente attraverso una ‘comunicazione’ che integra le informazioni provenienti dalla produzione di energia e quelle relative al consumo dell’utente finale.

In questo quadro è stato pubblicato il nuovo Bando per le Smart Grid destinato a supportare, con circa 24 milioni di euro, interventi di costruzione, adeguamento, potenziamento ed efficientamento di reti intelligenti per la distribuzione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili.

La misura si rivolge ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e rientra nell’ambito del PON Imprese e Competitività FESR 2014-2020.

L’obiettivo è quello di favorire la piena integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale e promuoverne il completo utilizzo.

Con il precedente Bando del 2017 sono stati finanziati 36 interventi per un totale di circa 140,3 milioni di euro impegnati.

Fonte: MISE