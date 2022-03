MITD, la svolta digitale delle grandi amministrazioni centrali

Stanziati oltre 600 milioni per la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali. Dal Ministero dell’Interno a quello della Giustizia, dal Ministero della Difesa al Consiglio di Stato fino a INPS, INAIL e alla Guardia di Finanza, parte la svolta digitale di Ministeri e grandi Enti della Pubblica amministrazione.

Processi interni più efficienti e istruttorie più veloci, servizi più sicuri ed efficaci grazie alle tecnologie emergenti: sono alcuni degli obiettivi che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede per la digitalizzazione delle amministrazioni centrali.

Grazie agli oltre 611 milioni di euro stanziati sarà possibile, ad esempio, ridurre i tempi interni di gestione delle pratiche amministrative e investire sulla prevenzione delle frodi economiche. Per rendere tutto ciò possibile, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha stretto accordi di collaborazione con alcune grandi amministrazioni, già registrati dalla Corte dei Conti, che danno ufficialmente il via all’implementazione delle singole iniziative.