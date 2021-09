Mite, 40 mln ai Parchi

Sono in corso di erogazione i 40 milioni di euro previsti nel bando del ministero della Transizione ecologica per il contributo straordinario alle Zea (Zona economica ambientale) del 15 febbraio 2021. Sul sito del ministero è stato pubblicato il piano di riparto del contributo straordinario che farà fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19. Destinatari le micro e piccole imprese green, le attività di guida escursionistica ambientale e le guide dei parchi che svolgono l’attività all’interno del territorio di una Zea o in un’area marina protetta. Un’iniziativa che vede il MiTe protagonista nell’agevolare l’economia dei territori che ricadono nei parchi incoraggiando a vivere, lavorare e investire in aree che custodiscono un enorme patrimonio di biodiversità da tutelare e valorizzare, nella consapevolezza che tutela ambientale e sviluppo economico possono coesistere grazie anche a interventi specifici.

