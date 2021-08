Miur, fondi agli enti locali per mense e palestre delle aree in transizione

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione il decreto direttoriale 13 agosto 2021, n. 246, con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie relative all’avviso pubblico 28 giugno 2021, n. 18786, per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento per rivolto agli enti locali delle Regioni c.d. “meno sviluppate” e “in transizione”: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. E’ demandato a un successivo decreto l’approvazione delle graduatorie definitive all’esito dei positivi controlli disposti.

Entro il termine di scadenza delle sono pervenute al Ministero n. 1.196 candidature per un importo complessivo pari ad € 354.835.290,88, mentre le risorse complessivamente assegnabili, sulla base delle graduatorie provvisorie, ammontano a € 125.860.806,73, di cui € 9.452.700,00 destinate agli enti locali delle Regioni c.d. “in transizione”.

Fonte: Miur