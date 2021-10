Modena apre lo Sportello di supporto digitale scolastico

Istituito presso il Centro educativo Memo del Comune di Modena uno sportello presidiato da operatori in grado di parlare diverse lingue il cui compito è quello di assistere le famiglie ai margini dell’inclusione digitale nell’uso delle nuove tecnologie. I beneficiari del servizio sono tutti i cittadini con particolare riferimento a chi ha scarsa padronanza dei mezzi digitali o che ha oggettive difficoltà perché proveniente da contesti linguistici e culturali diversi.

Fra le attività offerte dal servizio vi è il supporto all’ottenimento e all’utilizzo dell’identità digitale necessaria per accedere ai servizi della PA, l’assistenza all’iscrizione dei figli al nido e alle scuole di ogni ordine e grado, l’assistenza al servizio trasporti e mensa ma anche il supporto per i bandi e le agevolazioni in ambito scolastico.

Tra le attività di aiuto erogate vi è il supporto nell’accesso e uso del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’assistenza all’uso delle piattaforme utilizzate per la didattica a distanza e l’aiuto per imparare ad utilizzare il registro elettronico scolastico che serve alle famiglie per verificare l’andamento scolastico dei figli.

Il nuovo sportello si trova presso Memo – Multicentro Educativo Sergio Neri in viale Barozzi 172 e intende offrire un sostegno alle famiglie straniere che possiedono scarsa padronanza dei mezzi digitali è gestito in diverse lingue da operatori della società cooperativa sociale Gulliver (araba, albanese, turca, punjabi/urdu, francese, inglese e dialetti del Ghana e della Nigeria).

Si può chiedere aiuto per: creare lo SPID per l’iscrizione a nidi, scuole infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, per il servizio trasporti e mensa, richiesta contributo libri di testo, consultare il registro elettronico per vedere gli avvisi della scuola, controllare i voti, creare un account di posta elettronica utile per accedere a piattaforme come Gmeet, ClassRoom, per ricevere email dalla scuola, accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), è rivolto a chi ha figli iscritti o che devono iscriversi in una scuola del Comune di Modena e ha un titolo di soggiorno valido. Per accedere è necessario telefonare o inviare un SMS/WhatsApp al numero: 349 6608229 il martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 giovedì dalle 15.00 alle 17.00.