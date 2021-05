Modena introduce le cedole digitali per i libri di testo e l’Albo dei librai

Per i prossimi 3 anni la fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena avverrà attraverso le cedole librarie digitali, il Comune ha, infatti, confermato la modalità “smart” di digitalizzazione delle procedure che ha già avuto un riscontro positivo.

In un’ottica di trasparenza e garanzia del principio della libera scelta del fornitore di libri e nell’ l’obiettivo di ottimizzare la procedura, l’amministrazione ha istituito anche un albo dei rivenditori autorizzati per il quale gli esercenti interessati possono già presentare domanda di iscrizione.

I proprietari di librerie, cartolibrerie ed edicole interessati dovranno presentare la domanda entro giovedì 20 maggio in modo da essere inseriti nell’elenco allegato alla comunicazione che sarà inviata alle famiglie. Chi si iscrive dopo la scadenza sarà comunque inserito nell’elenco on line, il bando e i moduli si possono scaricare dalla pagina dedicata del sito del Comune www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/scuola-primaria dove sarà possibile consultare l’elenco degli esercenti che hanno aderito.

Come già accaduto per l’anno in corso, i Servizi educativi invieranno una comunicazione alle famiglie per spiegare come funziona la cedola digitale, allegando l’elenco dei punti autorizzati alla fornitura gratuita dei libri di testo. I genitori potranno prenotare i libri da uno dei rivenditori autorizzati presentando il codice fiscale del proprio figlio: il libraio, tramite il gestionale, individuerà la dotazione libraria necessaria e potrà procedere con l’evasione dell’ordine. Una volta preparati i libri, il genitore potrà passare a ritirarli esibendo il proprio codice fiscale; in questo modo l’ordine risulterà evaso e anche la successiva fase di liquidazione delle cedole al libraio risulterà più snella in quanto tutti i dati risulteranno già a sistema.

Fonte: comune di Modena