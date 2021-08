Modena, potenziata la piattaforma degli open data comunali

Il Comune di Modena ha avviato l’iter per migliorare l’infrastruttura digitale destinata alla gestione dei dati pubblici comunali rilasciati in formato aperto affinché siano a disposizione della comunità tramite la pubblicazione sul sito dell’Ente. Gli open data, che vanno dall’evoluzione demografica alla qualità dell’aria, passando per tutta una serie di dataset aperti altamente appetibili per il territorio, saranno organizzati in maniera più razionale e funzionale, garantendo così maggiore sicurezza all’intero processo di trattamento e di fruizione delle informazioni. La piattaforma raccoglierà e catalogherà al meglio anche parte dei dati già disponibili sul portale regionale Open Data dell’Emilia-Romagna, cui si aggiungeranno nuove collezioni da ospitare in cloud. La nuova infrastruttura ottimizzerà i processi per l’acquisizione e la mappatura, con conseguente normalizzazione dei dati e delle regole di aggregazione, riorganizzando i flussi delle informazioni provenienti dai diversi database presenti in Comune. I cittadini potranno navigare all’interno degli open data tramite un’interfaccia online raggiungibile dal sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione.

Fonte: Comune di Modena