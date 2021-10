Moncalieri, apre lo sportello per aiutare i cittadini nell’uso del digitale

Con la diffusione delle nuove tecnologie è aumentato il numero di cittadini, specialmente i più anziani, in difficoltà nell’approcciare i servizi pubblici orientati al digitale. Per questo motivo il Comune ha lanciato il progetto Moncalieri Digitale, un servizio che si pone l’obiettivo di supportare la popolazione residente formandola all’uso dei servizi online della Pubblica Amministrazione.

Il servizio consiste in uno sportello digitale, situato presso gli spazi delle Botteghe in via Pastrengo 88, presidiato da operatori in grado di assistere i cittadini che hanno bisogno di fruire dei servizi basici come la creazione della casella di posta elettronica fino a quelli più evoluti come la registrazione dello SPID o effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite la piattaforma PagoPA.

L’iniziativa prevede anche una serie di azioni di sensibilizzazione sul territorio moncalierese avviando presso scuole, centri anziani, biblioteche e spazi pubblici delle diverse borgate di Moncalieri, appuntamenti in cui divulgare le opportunità offerte dal digitale.